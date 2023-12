Mais de 31 mil passageiros passaram pela rodoviária da capital neste feriado

Com a chegada do final do ano, é natural o aumento do fluxo de pessoas viajando pelo estado, seja para passar o natal ou o ano novo perto de familiares e amigos. E em Campo Grande não é diferente, só no último final de semana, cerca de 10 mil pessoas embarcaram no Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale. A previsão durante todo o feriado prolongado, até esta terça-feira dia 26, é de 31 mil passageiros saindo e chegando a capital.

Ainda segundo a concessionária, na saída, os destinos mais procurados são Brasília, Corumbá, Cuiabá, Dourados, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. E para lidar com o aumento do fluxo, serão disponibilizados 84 ônibus extras neste final de ano.

Entre os passageiros neste fim de ano está o aposentado Isaías da Silva, que está indo passar as festas da virada com o pai. "Eu tenho que ir pra Andradinha, em São Paulo, vou encontrar a família. Eu sou de Campo Grande, mas vou pra lá porque meu pai é de idade".

Já a aposentada Lúcia Souza está indo encontrar com o filho e conta como foi o natal com o marido trabalhando. "To indo para Aquidauana na casa do meu filho, vou passar o ano novo com ele. O natal eu passei com meu esposo, ele trabalha de segurança enestava de serviço, então eu fiquei lá com ele. Agora vou ficar com meu filho".

O aumento do fluxo de passageiros foi sentido pelos taxistas Valcir Gomes e José Carlos, que chegaram a fazer até 30 corridas por dia cada.

"Esses dias aqui apertou bem, né? Até uns três dias antes, quatro, deu um movimento bom. Bastante gente chegou aí, saiu. E aí, por conta disso, hoje mesmo sendo Natal, hoje eu to aqui, mas hoje tá parado, o povo já veio tudo que tinha que vir e agora acho que já foram embora. A melhor fase já foi", conta José.

"O movimento na rodoviária foi bem maior dessa vez, foi bem grande comparado com o ano passado eu achei. Deu pra fazer bastante corrida, foi bem movimentado", afirma Valcir.