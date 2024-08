Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

Em Campo Grande, 4.060 vagas de emprego estão disponíveis nesta sexta-feira (30) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 2.423 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (30), para 163 áreas de atuação, em 233 empresas de Campo Grande. Entre os postos anunciados, há vagas para ajudante de motorista (13); almoxarife (10); atendente de loja (7); cuidador de idoso (1); frentista (2); magarefe (50); mecânico eletricista de veículos (1); pedreiro (45), entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, há 1.588 vagas disponíveis em 71 áreas de atuação de trabalho. São oportunidades para ajudante de pintor (1); atendente de padaria (65); atendente de telemarketing (100); auxiliar nos serviços de alimentação (205); operador de caixa (352) e servente de limpeza (43), por exemplo.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) têm um total de 18 vagas exclusivas em 11 profissões. São postos para atendente de farmácia/balconista, auxiliar administrativo, auxiliar de lavanderia, auxiliar de logística, copeiro, recepcionista, telefonista e mais quatro atividades.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece 4.734 vagas de emprego em 487 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado nesta quinta-feira (29).

Em Campo Grande são 1.637 vagas com oportunidades para auxiliar de linha de produção (128) e de limpeza (108), farmacêutico, mecânico, motorista, vendedor, entre outras.

Para pessoas com deficiência são oferecidas 26 vagas, exclusivas, entre elas para assistente administrativo, operador de caixa. Também são oferecidas 13 vagas exclusivas para estágio, somente para pessoas que cursam nível superior ou médio.

Em Campo Grande, os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.