Mais de 4 mil vagas são ofertadas na Capital nesta terça-feira

A Fundação do Trabalho de Mato Groso do Sul (Funtrab) disponibiliza nesta terça-feira (26), 2.220 oportunidades de emprego em Campo Grande. Dentre as principais vagas oferecidas estão: açougueiro (10), auxiliar de limpeza (92), atendente de lanchonete (119) e operador de caixa (196). Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São disponibilizadas 116 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 11 vagas para estágio. Clique aqui para ver a relação completa das vagas.

Os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande são 2.242 vagas. Entre as funções ofertadas estão: ajudante de carga e descarga de mercadorias (61), alimentador de linha de produção (35), atendente central de telemarketing (43) e atendente do setor de frios e laticínios (133).

São disponibilizadas 59 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 69 vagas temporarias. Confira a relação completa das vagas aqui.

Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. É necessária a atualização cadastral.