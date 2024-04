Mais de 400 mil reais em celulares são apreendidos em Dourados

Na tarde desta quinta-feira (11), uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu uma grande quantidade de produtos eletrônicos ilegais na região de Dourados. A ação resultou na apreensão de 173 aparelhos de telefone celular, três tablets e um smartwatch, totalizando um prejuízo estimado de R$ 406 mil à ação criminosa. Os produtos entraram no Brasil sem a documentação legal exigida.

A ação aconteceu durante um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-379, os policiais abordaram um veículo ocupado por duas mulheres. Inicialmente, as suspeitas informaram que estavam visitando uma amiga em uma fazenda próxima, mas não souberam fornecer o nome da amiga ou da propriedade rural.

Diante da inconsistência das informações e da região ser frequentemente utilizada para o transporte de produtos ilegais, os policiais realizaram uma revista minuciosa no veículo. Foi então que os produtos eletrônicos foram encontrados escondidos entre a lataria e os para-choques do carro.

Uma das mulheres confessou ter adquirido os produtos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e pretendia revendê-los em Dourados. A ocorrência foi registrada na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e os produtos apreendidos foram encaminhados para a delegacia.

A ação do DOF faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e a Operação Ágata Fronteira Oeste II, que conta com a participação do Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF