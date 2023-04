Mais de 56 mulheres são agredidas por dia em Campo Grande e denúncia passa a ser feita pelo WhatsApp

O número de casos de violência doméstica, em Campo Grande, se mantém com dados alarmantes no primeiro trimestre de 2023. Ao menos, 5.070 mulheres foram agredidas na capital entre os meses de janeiro e março, sendo que muitas das vítimas registraram ocorrências diretamente nas delegacias ou por meio da Polícia Militar, no número 190.

Os dados são do setor de estatística da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejup). No comparativo com o ano anterior, 5.131 mulheres foram vítimas de violência doméstica, em Campo Grande, nos três primeiros meses.

Como forma de reforçar a segurança e auxiliar no combate ao alto índice deste tipo de crime no país, a partir desta terça-feira (4), o Ligue 180, serviço telefônico que orienta e encaminha denúncias de violência contra as mulheres, passa a atender por um canal no WhatsApp.

O atendimento será feito pela atendente virtual, chamada Pagu. Inicialmente, serão ofertadas várias opções de ajuda, mas a qualquer momento uma atendente da central pode ser acionada. A equipe da central é composta somente por mulheres desde março. O Ligue 180 funciona, por telefone e WhatsApp, 24 horas, todos os dias da semana, de qualquer lugar do país.

De acordo com o Ministério das Mulheres, o atendimento sobre violência contra mulheres era feito pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100. Agora, com a separação dos serviços, o ministério poderá coletar dados acerca de violência contra a mulher por meio do WhatsApp, a serem usados na formulação de políticas públicas.

Para adicionar o Ligue 180 no WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número (61) 9610-0180 ou pelo link.