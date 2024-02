Mais de 6 mil vagas de emprego são ofertadas em Mato Grosso do Sul

O Estado começa esta semana com mais de 6 mil vagas de emprego ofertadas. A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul traz nesta segunda-feira (5) 4 mil vagas, já a Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece mais 2.139 vagas de emprego na Capital.

Funtrab

A nível estadual, só para Campo Grande são 1.393 vagas, nas mais diversas atividades, como auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânica, manutenção predial, auxiliar jurídico, financeiro, azulejista, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro e eletricista.

Há ainda 41 vagas em aberto para PcD (Pessoas com Deficiência).

Já no interior, Amambai segue com 121 vagas de emprego em aberto. Em Aparecida do Taboado são 114 e em Aquidauana 111. Em Batayporã são 93 oportunidades. Cassilândia também aparecem na lista, com 235 vagas.

Em Chapadão do Sul, são 146 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 416, em Maracaju 102, em Ponta Porã 120, em Três Lagoas 116 e em Sidrolândia 197. Iguatemi (91).

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador do seu municípíos, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. As unidades da Funtrab também oferecem o serviço de requerimento ao Seguro-desemprego.

Funsat

As contratações são para 224 profissões, em 300 empresas de Campo Grande. São 209 vagas para auxiliar de linha de produção, 46 vagas para repositor de mercadorias, 22 vagas para motorista carreteiro, 20 vagas para manobrista, 19 vagas para ajudante de eletricista, 17 vagas para auxiliar de marceneiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1270 oportunidades em 108 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, vendedor pracista, com 40 vagas, repositor – em supermercados, com 28 vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com 20 vagas, separador de material reciclável, com 10 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 16 vagas em 7 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 6 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, operador de vendas (lojas), com 1 vaga, porteiro, também com 1 vaga, entre outras.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho e ativação do seguro-desemprego.