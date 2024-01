Mais de 600 pessoas estão inscritas no processo de residência na Capital

A prefeitura de Campo Grande contabilizou mais de 600 candidatos interessados no processo de residência de diversos locais do país. As áreas disponibilizadas são médicas e multiprofissional em saúde da família, multiprofissional em saúde mental e psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

As provas estão previstas para acontecer no próximo domingo (4) e são 97 vagas com bolsas de até R$ 4,1 mil. A duração da residência pode durar até três anos, conforme a área.

O foco é profissional formado na área da saúde. A Residência Multiprofissional em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social conta com 47 vagas.

Na área da Medicina em Saúde da Família, estão disponíveis 39 vagas, enquanto a Residência Multiprofissional em Saúde Mental oferece nove vagas destinadas a graduados em Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, além de duas vagas específicas para Psiquiatria.

As informações sobre as provas, como gabarito e lista de aprovados, podem ser acompanhadas clicando aqui .

