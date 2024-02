Mais de 7 mil vagas de emprego disponíveis em Mato Grosso do Sul

Após o Carnaval, quem busca uma nova oportunidade de trabalho no Mato Grosso do Sul tem à disposição mais de 7 mil vagas em diferentes cidades e setores da economia. As ofertas são resultado da soma das vagas disponíveis na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) e na Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande).

A Funsat oferece 2.065 vagas de emprego nesta quinta-feira (15). As contratações são para 222 profissões, em 307 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 185 vagas para auxiliar de linha de produção, 46 vagas para repositor de mercadorias, 22 vagas para motorista carreteiro, 20 vagas para manobrista, 20 vagas para ajudante de eletricista, 14 vagas para auxiliar de marceneiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1231 oportunidades em 105 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, vendedor pracista, com 40 vagas, servente de limpeza, com 30 vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com 20 vagas, separador de material reciclável, com 10 vagas, entre outros.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação.

Já a Funtrab tem 5.010 vagas abertas em diferentes cidades do Estado. As oportunidades são em setores como comércio, serviços, construção civil, área rural e setor industrial.

São 1.589 vagas disponíveis na Capital. Entre elas aparecem a função de atendente de lanchonete (123), auxiliar de cozinha (86), atendente de balcão (49), auxiliar de armazenamento (29), auxiliar de logística 921), ajudante de obras (14), farmacêutico (10), entre outros.

Os interessados devem podem comparecer as unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo RG, CPF e carteira de trabalho para concorrer as vagas abertas. Os trabalhadores também podem ir ao local requerer o seguro-desemprego. Em Campo Grande a sede da Funtrab fica na rua 13 de Maio, 2.773, área central da cidade.