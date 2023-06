Mais de 80% dos rebanhos de MS foram cadastrados

Apesar da prorrogação do prazo até 30 de junho, nem todos os produtores fizeram a Atualização Cadastral e a Declaração Semestral de Rebanhos 2023. No Planalto, o índice está em 85,55% e, no Pantanal, está em 82,18%, segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, a prorrogação atendeu um pedido dos próprios produtores. Ele explicou ainda que a declaração é obrigatória para criadores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d'angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho da seda e animais aquáticos.

Ingold relembra a falta dele acarretará em uma multa. "Se não for feito, vai receber multa que é de 100 Uferms, que hoje corresponde a R$ 4,8 mil. Contamos com o produtor rural para a liberação do Estado de Mato Grosso do Sul para caminhar para o status sanitário de livre de aftosa sem vacinação", disse.

*Com informações da Iagro/MS