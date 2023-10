Mais de quatro mil vagas de emprego são ofertadas em MS

Semana começa com 4.650 vagas sendo oferecidas nas unidades da Casa do Trabalhador espalhadas em todo o Estado. Após o feriado prolongado, todas ficam abertas nesta segunda-feira (16) ofecendo diversas oportunidades para a população.

Em Campo Grande, são 1.662 vagas em aberto nas mais diversas áreas, enquanto em Dourados, a maior cidade do interior, são 423 oportunidades. Em Três Lagoas, há 296 vagas, enquanto em Corumbá e em Ponta Porã são 67 e 55 vagas, respectivamente.

Outras cidades se destacam, como é o caso de Amambai, com 11 vagas, Aparecida do Taboado (117), Batayporã (125), Cassilândia (425), Chapadão do Sul (356) e Costa Rica (129), além de Maracaju (108 vagas), Nova Andradina (158) e Paranaíba (114).

Os interessados em concorrer a alguma das vagas oferecidas deve procurar a unidade da Funtrab em sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A lista completa de vagas e os endereços de casa sede podem ser conferidas aqui.

*Com informações da Funtrab/MS