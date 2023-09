Mais de R$ 146 milhões serão investidos em infraestrutura na capital

Para implantação de vias estruturantes, pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização, recuperação de malha viária e modernização, o Governo do Estado celebra nesta segunda-feira (11) convênios de R$ 146.375.913,38 com o Município de Campo Grande, sendo mais de R$ 50 milhões de repasses estaduais e R$ 93 milhões federais.

“Com a liberação dos recursos do Estado para a prefeitura, esses investimentos chegam para contemplar a população das mais diversas regiões de Campo Grande", destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Serão assinados seis documentos envolvendo repasses de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul e investimentos do Governo do Estado e da Prefeitura da Capital.

Continue Lendo...

Os acordos contemplam a recuperação de ruas das regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro, a modernização da Avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial do bairro Imbirussu, e a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do córrego Imbirussu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, englobam a pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Noroeste, Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park e do Jardim Centenário.

Serviço

A assinatura será realizada pelo governador Eduardo Riedel e pelo secretário Hélio Peluffo às 16 horas, no auditório da governadoria.

*Com informações da equipe de Comunicação do Gov-MS