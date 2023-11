Mais que um portal, uma experiência automotiva de inovação digital

Com uma plataforma otimizada e abrangente, o portal ShopCar se destaca como um ponto de encontro virtual para entusiastas de carros e compradores em busca de oportunidades no mercado automotivo.

Para os vendedores, a plataforma oferece ferramentas intuitivas para criar anúncios atrativos, com fotos de alta qualidade e informações detalhadas sobre os veículos. Já os compradores podem contar com recursos de pesquisa avançada, facilitando a localização do veículo desejado.

Conquistando o sul mato-grossense com a credibilidade, o portal possui critérios transparentes que proporcionam precisão das informações fornecidas sobre cada veículo listado com um ambiente confiável para transações seguras e satisfatórias.

“Para manter a credibilidade, cuidamos com atenção os detalhes de cada lançamento de produto e serviço” afirma Daniel Bianchin, CEO do portal ShopCar.

Além de oferecer um mercado virtual de compra e venda de automóveis, a plataforma disponibiliza produtos, serviços e links relacionados ao setor. Bianchini, expõe que o objetivo é se tornar cada vez mais útil aos usuários.

“Hoje temos uma parceria com empresas de seguros, onde toda cotação é feita de maneira online, o usuário insere as informações e recebe o retorno com os orçamentos”.

Bianchin relata que é pensando em manter a qualidade e credibilidade que o portal está a 21 anos no mercado.