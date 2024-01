Mais um milhão de reais em aparelhos de telefone celular é apreendido pelo DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (10), 275 aparelhos de telefone celular de origem estrangeira, sem a devida documentação fiscal regular. Na ação um homem (39) e uma mulher (47) foram presos.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada à condutora e passageiro de um Nissan Versa de cor branca, que seguia no sentido Ponta Porã/Dourados. O casal, anteriormente, havia sido preso pela importação ilegal de mercadorias.

Continue Lendo...

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram quatro compartimentos ocultos onde estavam os aparelhos de telefone, de vários modelos. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,2 milhão.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.