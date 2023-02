"Mal feito", diz morador que reclama do serviço 'Tapa Buraco'

Uma reclamação que chegou ao Jornal CBN Campo Grande esta semana, por meio do canal de contato direto com o estúdio da rádio (99932-3500 - WhatsApp) coloca em dúvida a qualidade do serviço 'Tapa Buraco' realizado nas ruas da Capital.

O morador Edinaldo Viana, do bairro Coophamat, região sul da cidade, relata que acompanha os trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos(Sisep) e reclama da qualidade do material usado. Segundo ele, são apenas pedriscos jogados nos buracos que, na primeira chuva, são carregados pela água.

Viana também relatou não ter visto fiscalização durante as obras, o que estaria contrariando a legislação. "Pra esse tipo de fiscalização, exige-se que um técnico esteja acompanhando o serviço e até mesmo antes do material sair da usinagem já tem que ter um parecer desse técnico da prefeitura, o que não acontece. Eu constatei. Não existe medição, não existe avaliação da qualidade do material", denuncia o morador.

Em resposta à reclamação, a Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura enviou um comunicado. "A Sisep informa que neste período de chuvas as operações de tapaburaco são extremamente prejudicadas, no entanto, todas as operações são acompanhadas por fiscais da prefeitura", diz o texto enviado por e-mail à redação da CBN Campo Grande.

O presidente da Câmara de Vereadores da Capital, vereador Carlão (PSB) declarou que a Casa de Leis vai apurar a situação, pois o papel dos vereadores é fiscalizar a atuação do executivo municipal.

E, nesta quarta-feira (1º), uma audiência pública vai discutir o problemas das obras que estão paralisadas na Capital. As discussões começam às 9h e serão conduzidas pelos vereadores Prof. André Luiz (Rede) e Ayrton Araújo (PT), presidente da Comissão de Obras da Câmara Municipal de Campo Grande.