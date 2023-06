Mara Caseiro projeta mandato federal

No exercício do quarto mandato no legislativo estadual, a deputada Mara Caseiro (PSDB), que já foi prefeita por duas vezes do município de Eldorado e também vereadora, confirmou em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta sexta-feira (2), que tem como projeto de vida e como projeto político representar Mato Grosso do Sul na Câmara Federal.

"Eu quero muito chegar na Câmara Federal para ajudar a transformar ainda mais a nossa sociedade. Estamos construindo um país melhor e quero ajudar na construção de políticas públicas para todos os cidadãos do nosso país", disse a tucana que é presidente regional do PSDB Mulher.

A parlamentar também falou sobre a disputa que protagonizou no início do atual mandato com o deputado Gerson Claro (PP) para assumir a presidência da Assembleia Legislativa. "Havia um plano, um projeto de que eu seria a primeira mulher a presidir o legislativo estadual. E isso seria um marco para todas as mulheres", comentou. Mas a deputada destacou que hoje o clima é de harmonia da Casa de Leis.

Mara Caseiro falou ainda sobre o combate à violência contra as mulheres, uma das bandeiras de seu mandato. Para a deputada, é preciso aumentar o número de tornozeleiras eletrônicas com dispositivo de acionamento de alerta em casos de aproximação da vítima, para evitar novos casos de feminicídio.

Assista abaixo a entrevista completa em que a parlamentar também trata da expectativa para o Encontro Nacional das Escolas do Legislativo, que será sediado em Campo Grande a partir do próximo dia 14, na Alems.