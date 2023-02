Maracaju abre inscrições para o Campeonato Municipal de Esportes 2023 em diferentes modalidades

Preparam, que os jogos vão começar! As competições esportivas de Maracaju já têm data e as inscrições para várias modalidades estão abertas, tanto para jovens quanto para adultos, no feminino e no masculino, incluindo os atletas e quem é iniciante também. Vale a pena participar.

Quem organiza é a Secretaria Municipal de Esportes, que prevê movimentar a cidade com os campeonatos esportivos de 2023, uma oportunidade de valorizar os atletas locais e de transformar vidas por meio do esporte.

As inscrições ocorrem até 06 de Março de 2023 no Estádio Municipal Luiz Gonzaga Prata Braga, Sala da Secretaria Municipal de Esportes no horário comercial.

Modalidades:

· Basquete x3: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Adulto e Master 40+. Masculino e Feminino;

· Handebol ×2: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Adulto e Master 40+. Masculino e Feminino;

· Society x1: Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Adulto, Master 40+ e Super Master 50+. Masculino e Feminino;

· Society X2: Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Adulto, Master 40+ e Super Master 50+. Masculino e Feminino;

· Vôlei de Praia: Sub-13, Sub-15, Adulto e Master 40+. Masculino, Feminino e Misto;

· Futevôlei: Idade livre. Masculino, Feminino e Misto;

· Beach Tennis: Idade livre. Masculino, Feminino e Misto;