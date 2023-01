A Prefeitura de Maracaju aderiu à Campanha Janeiro Branco, voltada à saúde mental e emocional das pessoas. Durante todo o mês, a população vai receber informações sobre os cuidados com as questões piscológicas, principalmente casos de depressão.

Em Maracaju, o serviço de saúde oferece atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A correspondente do Jornal CBN Campo Grande, no município, Vanessa Bondin traz os detalhes sobre a campanha.