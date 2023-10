Maracaju adquire coleiras para avaliação de animais na prevenção à Leishimaniose

A Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria Municipal de Saúde adquiriu e já tem à disposição 300 coleiras para a prevenção da Leishmaniose Visceral Canina, uma doença séria e grave que se não tratada de forma precoce e com diagnóstico cedo, pode levar a morte do animal.

A ação visa identificar e encoleirar animais de ONG’s protetoras e também de animais que residem em áreas de risco, ou seja, regiões do perímetro urbano que já tiveram registros da doença. Essas coleiras são impregnadas com inseticida para o controle da Leishmaniose Visceral.

Até o momento já foram encoleirados um total de 49 animais, sendo 17 deles na ONG S.O.S Animal Maracaju. Esse trabalho de ação e combate a doença está sendo feito pela Unidade de Vigilância em Zoonoses, após a realização do exame de Leishmaniose Visceral Canina em ações de investigação de focos da doença em toda a cidade.

Sobre a doença

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária transmitida por um inseto vetor denominado flebotomíneo, conhecido popularmente como mosquito-palha, cangalha, tatuquira e birigui. Assim como toda doença de transmissão vetorial, a LV tem uma cadeia epidemiológica complexa, que depende de uma associação de fatores para se estabelecer em um determinado ambiente, razão pela qual não pode ser tratada unilateralmente. Dessa forma, o tratamento da LVC, se considerado de modo isolado, não interferiria na saúde humana.

Contudo, como a LV é também uma zoonose, a presença do vetor permite a transmissão de um cão infectado para outro cão ou para o ser humano. Nesse cenário, existe efetivo risco para a saúde humana e canina quando cães infectados são mantidos em ambientes com características favoráveis à presença do vetor (exemplo: áreas com acúmulo de resíduos e outros tipos de matéria orgânica nas quais existam animais de criação em ambientes sem limpeza diária, tais como galinheiros, ou em áreas próximas às matas, rios, lagos, etc.).