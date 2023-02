Maracaju alerta sobre vacinação contra o Sarampo em crianças e adultos até 59 anos

Um caso confirmado de Sarampo no Paraguai deixa em alerta as autoridades de saúde do estado. Em Maracaju, a Secretaria Municipal de Saúde chama atenção aos pais e responsáveis para manter em dia a vacinação, principalmente, das crianças.

A vacina Tríplice Viral é indicada para crianças e adultos. A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção, de controle e de eliminação do sarampo. No País, é realizada mediante múltiplas ações, que podem ocorrer em unidades fixas ou extramuros (desenvolvimento de atividades fora do serviços de saúde).

A vacinação está recomendada para a população de 12 meses a 59 anos de idade; 12 meses a 29 anos de idade: duas doses; 30 a 59 anos de idade: uma dose; e, Trabalhadores da saúde: duas doses.

DADOS NO BRASIL

O Brasil registrou 13.489 casos confirmados de sarampo no ano de 2019, conforme os dados mais atualizados do Ministério da Saúde. Os estados de São Paulo e Paraná lideram em número de casos notificados no período mais recente de circulação do vírus.