Maracaju amplia programas de habitação como parte dos investimentos no desenvolvimento da cidade

O município de Maracaju vem investindo em educação, infraestrutura e habitação como parte do desenvolvimento que vem acontecendo nos últimos anos e em razão de ser eixo da Rota Bioceânica e parte da Nova Ferroeste.

O anúncio mais recente foi na ampliação dos projetos de habitação atendendo nesta primeira etapa mais de mil famílias. A Prefeitura já adquiriu o terreno para construção das moradias, uma área de 40 hectares, segundo informação divulgada na imprensa local.

A primeira fase do processo de aquisição vem com pagamento, seguido da escrituração já em andamento, após a finalização o projeto para o início dos trabalhos. Os projetos contam com a parceria do Governo do Estado, e pelo projeto, as primeiras moradias serão divididas em 500 lotes, que urbanizados recebem água, energia elétrica, urbanização e asfalto.

A Prefeitura deve tocar os projetos para os programas: Lote Urbanizado, Programa Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida e outros programas para iniciar a construção ou fazer a contratação de aproximadamente mil unidades habitacionais. Segundo prefeito Marcos Calderan, a prioridade é para atender famílias que hoje estão no Auxílio Aluguel e aquelas que realmente necessitam.