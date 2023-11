Maracaju apresenta mais casos de Dengue e Chikungunya

Além da alta no número de casos de doenças respiratórias, como a Covid, Maracaju também registra aumento no número de casos de Dengue, e de Chikungunya, as chamadas arboviroses transmitidas pelo mosquito aedes aegypti.

Desde janeiro de 2023 até agora, o Município já registrou 1.373 casos de Dengue, com mais de 5 mil notificações. Além disso, somam 88 casos positivos para Chikungunua, com mais de 4 mil notificações e um caso de Zika, com 67 notificações. Nenhuma morte foi registrada em decorrência destas doenças. Porém, da última semana, foram 25 novos casos de Dengue e isso tem preocupado a Secretaria de Saúde que mantém o trabalho vigilante dos agentes de endemias na fiscalização em terrenos, e nas residências.

É deste trabalho que muitas vezes se identificam as larvas e possíveis criadouros. Os agentes notificam os moradores quando há presença de focos do mosquito e fazem a desinfecção do local, retornando na localidade após algumas semanas para fiscalizar a limpeza do quintal.

Sobre a Dengue

A dengue é uma doença que provoca sintomas como febre, manchas vermelhas na pele e dor no corpo. Em qualquer um destes sintomas ou mais é preciso buscar atendimento em um unidade básica de saúde.

Alguns cuidados

Evite o acúmulo de água: a fêmea coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso, fique de olho nos objetos com água parada, como pneus velhos e garrafas. Mantenha fechadas tampas d'água e cisternas.

Coloque tela nas janelas: a técnica pode ajudar a proteger os membros da casa contra o mosquito da dengue. Todavia, pode ser um problema se o criadouro do mosquito estiver localizado dentro da residência.

Coloque areia nos vasos de plantas: o uso desses objetos pode gerar acúmulo de água. Há três alternativas: eliminar esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia.

Seja consciente com seu lixo: não despeje lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos. Assim, você garante que eles ficarão desobstruídos, evitando acúmulo e até mesmo enchentes. Em casa, deixe as latas de lixo sempre bem tampadas.