Maracaju apresenta mais casos positivos de dengue e deixa autoridades em alerta

Os casos de dengue vêm subindo em Maracaju no centro-oeste do estado. Já são 593 casos confirmados de acordo com o último boletim epidemiológico e mais 48 casos confirmados de Chikungunya, o que deixa as autoridades de saúde em alerta para o aparecimento dessas doenças no município.

A Secretaria Municipal de Saúde mantém todo o trabalho de vigilância nas casas, com a fiscalização realizada pelos agentes de endemias e o controle de larvas do mosquito, além de toda a parte de conscientização aos moradores, mas é preciso uma força-tarefa para que toda a população contribua mantendo quintais limpos e evitando água parada.

Maracaju já apresentou casos de pacientes com dengue hemorrágica e que precisaram ser transferidos para hospitais de referência, por isso, as medidas de controle e de prevenção são importantes.