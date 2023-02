Maracaju apresenta mais de 100 casos positivos de dengue

Mais de 100 casos já confirmados de dengue em Maracaju, o que coloca o município em uma situação preocupante na lista da doença em Mato Grosso do Sul. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando uma grande força-tarefa para combater a doença, incluindo a visita dos agentes de endemias semanalmente, conversando e orientando os moradores. Esses agentes estão uniformizados com emblema da Prefeitura de Maracaju e crachá.

O Secretário Municipal de Saúde, Thiago Caminha, vem alertando em suas redes sociais que a população permita que os agentes fiscalizem as residências e que cada morador faça a sua parte, mantendo os quintais limpos, de olho da vizinhança podendo denunciar casos de terrenos baldios quando abandonados, para que as autoridades possam notificar os proprietários.

Mato Grosso do Sul tem 5.114 casos prováveis de dengue em 2023, sendo 1.238 casos só na última semana. Já são duas mortes registradas da doença neste ano, conforme Boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Os dados divulgados nesta quarta-feira (15) mostram que subiu para 23 o número de municípios com alta incidência da doença. As situações mais críticas seguem sendo em municípios do interior, como Batayporã, Bodoquena e Bonito.