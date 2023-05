Maracaju conquista retorno ao Mapa do Turismo do Brasil

Conquista importante para um município considerado a sexta economia do Estado. Maracaju volta para o Mapa do Turismo Brasileiro, dando mais visibilidade ao setor que gera a economia local: o agronegócio e projetos ligados ao agro turismo e turismo rural. Notícia foi confirmada pelo Ministério do Turismo, após dois anos de espera e permite que o município busque por recursos federais para mais investimentos na área.

Maracaju também conquistou recursos do FUNDTUR, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, disputado por outros municípios também e que permite a partir de agora a realização de eventos e projetos ligados ao turismo local para desenvolvimento do setor.

O primeiro será o "Desafio MTB Serra de Maracaju – Quilombo São Miguel", que está previsto para ser executado no segundo semestre de 2023.