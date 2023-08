FGV mostra que Maracaju é a terceira cidade mais rica de MS

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado nesta semana, aponta três dos municípios mais ricos em Mato Grosso do Sul e entre eles, Maracaju no Centro-Oeste. O estudo apresenta dados tanto na renda média da população quanto no patrimônio líquido médio. Maracaju também é o maior produtor de grãos do Estado e capital da Integração Lavoura-Pecuária.

O mapa da riqueza no Brasil elaborado pela FGV baseou-se em dados do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) para construir um ranking dos municípios que mostra a população com maior patrimônio médio declarado e rendimento mensal do país. O estudo mapeia fluxos de renda e estoques de ativos dos mais ricos brasileiros a partir do último IRPF (Imposto de Renda das Pessoas Físicas) disponível. A análise é útil para criação e reformulação de políticas de impostos sobre a renda e sobre o patrimônio da população.

Além de Maracaju que ocupa o terceiro lugar nessa lista, Chapadão do Sul ficou em primeiro. Um município com pouco mais de 30 mil habitantes e que tem suas riquezas com base na produção agrícola, tendo como principais commodities o algodão, a soja e o milho. A renda média da população avaliada é de R$ 2.315,14, o que corresponde a um crescimento de 11% se comparado aos dados divulgados em 2020. No panorama nacional, a cidade ocupa a 50ª posição do país.

Continue Lendo...

Um ponto de destaque é que, nos últimos 12 anos, Chapadão do Sul registrou o crescimento populacional mais expressivo dentre os municípios de MS. Dados do Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que o crescimento percentual entre 2010 e 2022 foi de 61,98%, e a cidade passou de 19.648 para 30.993 habitantes. Em média anual, o aumento foi de 4,25%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A capital, Campo Grande, aparece na 2ª colocação com uma renda média de R$ 1.996,11, sendo classificada como a 91ª cidade com maior renda média do Brasil. Vale ressaltar que a Capital possui o maior PIB (Produto Interno Bruto) per capita do Estado, com R$ 33.243,63, de acordo com o levantamento da FGV. A renda média de Maracaju ficou em (R$ 1.960).

Outros municípios do ranking no Estado, são as cidades de Dourados com renda média de (R$ 1.716), São Gabriel do Oeste (R$ 1.657), Três Lagoas (R$ 1.512), Camapuã (R$ 1.468), Cassilândia (R$1.385), Coxim (R$ 1.300) e Ivinhema (R$1.293).

*Com informações FGV