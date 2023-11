Maracaju é escolhida pelo Sebrae para ser uma das três cidades inovadoras de MS

O Sebrae Mato Grosso do Sul escolheu três municípios do estado para receber e desenvolver o projeto de "Cidade Inovadora". São eles, Maracaju, Chapadão do Sul e Dourados. A meta é mapear as demandas e principais necessidades de cada município para aplicar uma metodologia criada por uma instituição internacional que trabalha em parceria com o Sebrae.

Em Maracaju, está acontecendo a primeira etapa que são as conversas com representantes da sociedade, entre empresários, presidentes de bairros e de associações, imprensa, poder público e sindicatos. A ideia é ouvir de cada uma das partes quais são as "dores" do município, para em uma segunda fase, adaptar ao plano de estratégias a serem seguidas.

O propósito geral do projeto é agregar o Cidade Inovadora como parte do programa que o Sebrae/MS já realiza no estado que é o Cidade Empreendedora e assim, poder desenvolver ações que mobilizem de fato a comunidade e que o planejamento para os próximos 10 anos seja de fato executado, atendendo tanto questões de infraestrutura, como do setor de serviços, social, ambiental, etc. O objetivo é tornar o município melhor para se viver e referência em inovação para o mundo.

O próximo passo é realizar um pré-lançamento do projeto para toda comunidade em um evento reunindo autoridades locais para depois, reunir os envolvidos e seguir com a metodologia, sempre em paralelo às ações do Sebrae.