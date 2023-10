Maracaju e Ponta Porã vencem Liga MS de Voleibol na Região Sudoeste

Maracaju e Ponta Porã foram os campeões da Liga MS de Voleibol 2023 na Região Sudoeste, nos gêneros feminino e masculino, respectivamente. A competição foi realizada no último fim de semana, na Arena Maracaju.

No feminino, Maracaju derrotou Ponta Porã em um duelo equilibrado, decidido apenas no tie-break. O placar final foi de 23×25, 25×23 e 15×6.

A seleção maracajuense foi formada por Thamara, Caroline, Milena, Andressa, Leticia, Hozana Tatiane, Simonte, Raissa, Silmara e Marcia, sob comando técnico de Erlei Pires. Antônio João ficou com a terceira colocação.

Já no masculino, Ponta Porã foi superior a Antônio João, com vitória por 2 sets a 1 (parciais de 5×21, 18×25 e 15×13).

O time campeão foi formado por Fagner, Lucas, Henrique, Mateus Souza, Juliano, Matheus Carmo, Robmar, Cauã, Matheus Messa, Keidy e Eduardo. Maracaju ficou com o terceiro lugar.

A Liga MS de Voleibol é uma competição organizada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e conta com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).