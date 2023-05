Maracaju fortalece a parceria com Sebrae/MS para continuidade do programa Cidade Empreendedora

O programa Cidade Empreendedora do Sebrae/MS fortalece o desenvolvimento dos municípios do Estado por meio de ações inovadoras com agentes locais e é parceria que foi prorrogada em Maracaju, para que os projetos ligados ao empreendedorismo aconteçam.

O programa é realizado via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, e já vem destacando várias iniciativas em Maracaju, tanto em ações no comércio, quanto em assentamentos e distritos.

Um dos projetos é o Ecossistema de Inovação lançado durante o Showtec 2023, na semana passada, e que tem um foco para projetos do agronegócio, atendendo as demandas do setor em Maracaju.

A parceria do Cidade Empreendedora com o Município foi discutida na semana passada com a gestão municipal e representantes do Sebrae, colocando Maracaju entre os destinos mais empreendedores de Mato Grosso do Sul.