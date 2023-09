Maracaju inicia reflorestamento para recuperação de nascentes e mata ciliares

É uma ação de sustentabilidade! Em alusão ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro e pelo inicio da Primavera (23 de setembro), Maracaju inicia um projeto de reflorestamento para conscientização da preservação ambiental de comunidades rurais, assentamentos, e aldeias indígenas.

Nesta primeira etapa, mais de 600 mudas de árvores nativas do cerrado foram entregues na aldeia indígena Sucur'y, que pertence ao município. A ação conta com a contribuição do grupo Cerradinho Bio, empresa que está instalando uma das maiores usinas de etanol de milho em Mato Grosso do Sul.

O projeto prevê o plantio de cinco mil mudas no total, uma vez que a lagoa da aldeia possui em torno de 15 hectares de lâmina de água. O reflorestamento é uma prática importante para a conservação do Meio Ambiente, a preservação dos recursos hídricos e irá fornecer habitat para os animais, preservando a fauna e a flora e melhorando a qualidade de vida da comunidade.

Também foram entregues 100 mudas de árvores frutíferas à pedido dos indígenas, como pés de abacate, manga, amora, acerola, jabuticaba e pés de goiaba.