Maracaju investe em infraestrutura e construção de um novo fórum para a cidade

Como parte da Rota Bioceânica, Maracaju vem mostrando franco crescimento socioeconômico, com investimento em infraestrutura, em educação e recuperação de pontes e estradas visando ainda o melhor escoamento agrícola. E, também como parte destes investimentos, está a construção de um novo fórum de justiça no município.

O terreno já foi cedido pela Prefeitura Municipal e a construção da obra seria custeada pelo Poder Judiciário. A consolidação deste investimento se deu em um encontro do "gabinete de integração" no atual prédio do fórum de Maracaju, com a presença do Presidente do TJMS, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, entre outras autoridades. Na ocasião, a atual gestão da Prefeitura de Maracaju formalizou o compromisso de doação do terreno para a construção do novo fórum do município.

A área contém 8.941,72 m², e está localizado na Av. Senador Filinto Muller, região central da cidade. A previsão de início da construção é ainda este ano, com entrega prevista em 2024.