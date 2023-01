Maracaju lança projeto em parceria com Sebrae para fortalecer agricultura familiar

O Programa desenvolvido pelo Sebrae/MS, o Cidade Empreendedora, em parceria com a Prefeitura de Maracaju, oferece capacitação e conhecimento para muitas famílias de comunidades rurais e de assentamentos para melhor produzirem os produtos da agricultura familiar. Um exemplo, são as famílias já atendidas na Comunidade Quilombola São Miguel, gerando frutos de mais qualidade de vida e renda.

Atualmente, um grupo de 62 famílias empreende na produção de polpa de frutas, pães, doces, mel, rapadura e farinha de mandioca. Esses pequenos produtores podem produzir e comercializar os produtos nas feiras da cidade, em supermercados e alguns já fazem parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Fundada em 1942, a comunidade quilombola encontrou na produção de alimentos uma alternativa para garantir o sustento das famílias. De todas as que vivem lá, 28 pequenos empreendedores e produtores da agricultura familiar se destacam por gerar renda a partir da própria terra.

Programa Cidade Empreendedora

Voltado para promover o desenvolvimento local, a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o Cidade Empreendedora é um programa executado pelo Sebrae/MS em parceria com as prefeituras dos municípios que aderiram à iniciativa. Maracaju integra o ciclo 2021/2022 da iniciativa e, de março de 2021 a dezembro do ano passado, várias capacitações foram promovidas com a proposta de dar apoio ao comércio local e possibilitar que os empreendedores pudessem melhorar o desempenho dos negócios.