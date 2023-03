Maracaju promove ação integrada de atendimentos em bairros e distritos

A Prefeitura de Maracaju, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretária Municipal de Saúde, realizará neste sábado (11), uma ação de atendimento aos moradores do distrito de Vista Alegre, sentido Ponta Porã.

Durante o evento, serão ofertados serviços de atualização do CadÚnico, ferramenta necessária para o recebimento de benefícios sociais, além de serviços de saúde como a realização de testes rápidos, aplicação de vacinas e pesagem de crianças.

É uma ação de cidadania envolvendo ainda o cadastramento do Censo pelo IBGE, com ponto de atendimento dos recenseadores. Também haverá a inauguração do parquinho infantil do Projeto Mirim, do distrito.

*Com informações/ Prefeitura M. Maracaju