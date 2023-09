Maracaju realiza Ato Cívico na Praça Central no dia da Independência do Brasil

Em Maracaju, no Centro-Oeste do Estado, a manhã deste feriado da Independência foi marcado pelo patriotismo no Ato Cívico organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e o Gabinete.

O evento foi realizado na Praça Central Nestor Pires Barbosa, contando com a presença da comunidade, escolas, entidades e autoridades, todos unidos no ato de Alvorada da Independência, com hasteamento da bandeira nacional, discursos das autoridades e ainda uma apresentação cultural, para comemorar os 201 anos da Independência do Brasil.

Tradicionalmente, muitos municípios realizam os desfiles cívico militar, mas a gestão municipal optou por manter os desfiles apenas no aniversário da cidade, em 11 de junho.

A cerimônia simples, lembra a Independência e celebra um país que vem se desenvolvendo e crescendo no cenário mundial, na produção de alimentos e na capacidade competitiva em questões como sustentabilidade, indústria e negócios.

História

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro 1º, então Imperador do Brasil, proclamou o grito de independência, consolidando o Brasil como uma nação independente. O país era colônia de Portugal, ou seja, seu território pertencia ao país europeu.