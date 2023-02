Maracaju realiza força-tarefa contra a dengue, nos bairros e distritos da cidade

Maracaju está na lista do estado com alta de casos confirmados de dengue e muitos focos do mosquisto transmissor. Essa é uma situação preocupante no município. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde Thiago Caminha, por mais que ocorra um trabalho intenso dos Agentes de Saúde e também dos Agentes de Endemias, não é o suficiente para suprir a grande demanda da cidade, cada vez mais crescente. Esses agentes ainda encontram dificuldades como imóveis fechados e o descaso de parte da população em receber o agente em casa.

Em razão disso, o comitê de contingência está trabalhando em uma força-tarefa para tentar minimizar os casos e a proliferação do mosquito. Muitos agentes de endemias foram contratados nos últimos dias para somar à equipe e reforçar as vistorias nas casas e terrenos.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Estadual, Maracaju apresentava, só no mês de janeiro 38 casos confirmados e mais de 150 notificações.

COMO COMBATER OS FOCOS DO MOSQUITO?

Não deixe água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve, evita sua procriação. Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d'água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros. Não deixe acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque areia fina até a borda do pratinho. Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada nas folhas. Não acumule vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc.) e guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Entre outras medidas.

SINTOMAS DA DOENÇA

Os sintomas de dengue, Chikungunya ou Zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais. A orientação do Ministério da Saúde é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.