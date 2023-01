Maracaju realiza primeiro evento de inovação e tecnologia do agronegócio para jovens empreendedores

Debater ideias sobre empreendedorismo e inovação no agronegócio em um ambiente de imersão. Esta é a proposta do 1º AGROIdeathon que acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, na Agrícola Karandá, em Maracaju. O evento gratuito visa conectar pessoas interessadas em construir algo novo. O objetivo, segundo os organizadores, é realizar uma imersão, propiciando um ambiente para discussão de ideias sobre empreendedorismo e inovação.

De acordo com uma das organizadoras do evento, Gabrielle Terra Souza Netto, gerente de pessoas, cultura e projetos do Grupo Água Tirada e parte da Governança do Ecossistema de Inovação de Maracaju, o grande foco é pela primeira vez na cidade, criar um espaço para empreendedores, entusiastas transmitirem e discutir possíveis soluções focadas em inovações para o Agronegócio.

O 1º AGROIdeathon conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Para o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Senna a meta do Governo Riedel com a criação de sua pasta é justamente de incentivar o empreendedorismo com inovação. “Estimular processos inovadores nas empresas do setor privado é um dos desafios da secretaria executiva de ciência, tecnologia e inovação. Isso torna o ambiente econômico mais dinamico, cria novas oportunidades de investimento e trabalho além de impulsinonar o desenvolvimento do Estado”, destacou.

(Com informações Governo de MS/Sebrae/MS)