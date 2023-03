Maracaju realiza Supercopa de Futsal Masculino de 15 a 19 de março

As partidas serão realizadas na Arena Maracaju e a troca de pulseirinhas por alimentos iniciam hoje (08) até o dia 14 de maço. É mais um grande evento,

um Campeonato Nacional realizado em Maracaju na Arena Poliesportiva inaugurada ano passado.

Os interessados em assistir as partidas, poderão adquirir os ingressos trocando por alimentos não perecíveis, as trocas acontecerá de 08 a 14 de março, no FAC – Fundo de Apoio a Comunidade, na Secretaria Municipal de Cultura e no Estádio Municipal Luiz Gonzaga Prata Braga (Loucão) em horário comercial das 07 às 11 e das 13 às 17 horas.

“Convidamos a comunidade maracajuense a prestigiar mais este campeonato nacional que a Arena Maracaju recebe, trata-se da Super Copa de Futsal que, certamente, abrilhantará esses dias de jogos em nossa cidade e você é nosso convidado para esta grande festa esportiva.” Afirmou Erlei Pires Dias, Secretário Municipal de Esportes.

Torcedor infantil

O uso de pulseira para o acesso à Arena na Supercopa, é obrigatório. Crianças de até 3 anos, não precisam de pulseira, de 4 a 10 anos, os pais ou responsáveis devem apresentar a certidão de nascimento da criança, para a retirada da pulseira, sem ofertar o alimento.