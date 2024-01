Maracaju realiza várias ações para a comunidade no mês dedicado à conscientização da saúde mental

O estresse do dia a dia tem seus riscos! Além da ansiedade e depressão. É por isso que, em Maracaju, a prefeitura está adotando uma série de medidas para incentivar a prática de exercícios, tanto para servidores públicos quanto para a população em geral. O exercício pode ser um grande aliado na busca por mais qualidade de vida e saúde mental, tema que é dedicado neste mês de janeiro para conscientização na campanha "Janeiro Branco".

Segundo a Organização Mundial da Saúde, (OMS), O Brasil é um dos países avaliados que mais apresenta casos de ansiedade na população, em torno de 10%, na pesquisa divulgada em 2023. E saúde mental está relacionada à quadros de ansiedade, depressão, problemas psicológicos e até suicídio, que pode ser desencadeado por alguns destes sintomas.

Em Maracaju, as ações acontecem o ano todo, mas em janeiro são intensificadas. Como atendimentos nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), com palestras, roda de conversas e atividades lúdicas. As ações são da Secretaria Municipal de Saúde e de Assistência Social, na busca de incentivar a comunidade em falar destes temas ainda considerados tabus e melhorar condições clínicas e a saúde mental das pessoas.

Além disso, Maracaju oferece serviços como: grupo de saúde mental com psicólogo, aulas de pilates, funcional, alongamento e fortalecimento com profissionais de educação física. São ofertadas aulas específicas para gestantes e pessoas com síndrome de manguito. Atividades que funcionam, inclusive, fora do horário de expediente da prefeitura, como forma de conscientizar o servidor e a população em buscar ajuda e falar sobre a saúde mental.