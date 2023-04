Maracaju realizou o 18º Encontro estadual do Laço Comprido no clube Acatama

Em Maracaju evento reuniu os amantes do esporte com cerca de 500 laçadores profissionais, além do público que prestigiou os 3 dias de competições. O Governo do Estado já anunciou investimentos importantes para apoiar e fortalecer esses eventos.

O investimento passa de R$ 1,7 milhões, segundo o Estado. “O laço comprido é uma tradição do nosso Estado, faz parte da cultura. Estamos estruturados para manter o aporte de recursos e do outro lado houve a mobilização da federação e dos clubes de laço que atuaram para esta parceria”, afirmou o governador Eduardo Riedel durante a assinatura do termo de fomento.

O investimento será utilizado para custear o Encontro Estadual de Laço Comprido, calendário da modalidade que terá 30 etapas, com a participação de 33 clubes. Ainda, terá aplicação na estrutura para as competições e aquisição de premiação (troféus, medalhas e fivelas condecorativas).

Neste ano, os encontros acontecerão em Amambai, Antônio João, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dourados, Figueirão, Iguatemi, Japorã, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Tacuru e Terenos.

Com informações do Portal/Governo do Estado de MS