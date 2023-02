Maracaju recebe mais doses contra a Covid e a gripe e reforça imunização de adolescentes e jovens

A Secretaria Municipal de Saúde de Maracaju está reforçando a vacinação contra a Covid-19 e a gripe para adolescentes de 12 a 17 anos que já foram imunizados com as primeiras doses e a dose reforço da doença.

As vacinas são aplicadas no Posto Central, em atendimento no horário comercial e é obrigatório a apresentação de documento com foto, e carteirinha que comprove as demais doses. É importante manter em dia o calendário vacinal.

Á medida que Maracaju for recebendo do estado as outras doses contra Covid e Gripe, a prefeitura irá informando sobre o esquema de vacinação na cidade.