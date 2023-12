Maracaju registra mais 48 casos de Covid na última semana

Na última semana epidemiológica, Maracaju registrou mais 48 novos casos de Covid, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Desde o início da pandemia, em 2020, o Município já registrou mais de 14 mil casos da doença, notificou mais de 52 mil casos e 123 mortes.

Os atendimentos continuam sendo realizados nos postos de saúde, confirme a regulamentação de Saúde. Em situações gripais, é importante buscar esse atendimento para realização do teste para confirmação ou não da Covid. Se positivo, é preciso manter o isolamento e respeitar as normas de biossegurança com o uso da máscara.

A vacinação também continua para quem quer manter o calendário vacinal em dia. É preciso apresentar um documento com foto e a carteirinha de vacinação.

Dados do Estado

Nos últimos sete dias mais 439 casos e 4 mortes foram incluídos aos dados da Covid em Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de um mês, quatro bebês morreram em decorrência do vírus no estado. Segundo as informações do boletim epidemiológico, um dos bebês que morreu tinha doença cardiovascular crônica e era de Amambai. As outras três mortes foram registradas em Cassilândia, Bataguassu e Três Lagoas.

O levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) aponta que em 2023 foram 205 óbitos e 28.343 casos confirmados no estado devido a doença.