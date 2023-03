Maracaju registra o primeiro caso de Chikungunya

A doença é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, mesmo que transmita a Zika e a Dengue.

Conforme o Secretário de Saúde Thiago Olegário Caminha trata-se de um fato preocupante, que demonstra a necessidade urgente da comunidade aderir e cooperar com a limpeza de seus quintais, confirmando que na atualidade, cerca de 95% dos focos do Aedes Aegypti estão dentro das residências habitadas.

“Pedimos encarecidamente, está chegando mais um fim de semana, chuvas continuam e isso nos preocupa, aproveitem este período de descanso para olhar os quintais, retirar recipientes que possam acumular água parada, lavar potes de animais com escova, enfim, tantos outros possíveis criadouros, agora, toda atenção e cuidado ainda serão poucos diante da crise de saúde pública que estamos enfrentando.” Alertou Thiago Olegário Caminha.

Sobre o caso

Trata-se de um paciente oriundo do Paraguai, chegou em Maracaju dia 22 de fevereiro, com início dos sintomas dia 23. O paciente tem 59 anos e reside na Vila Juquita em Maracaju, já passou pelo Hospital, está em casa medicado e estável apenas com dores nas articulações. Nesta quinta-feira, 02-03, os agentes de Endemias foram até a residência para a realização do controle químico e eliminação de focos do Aedes Aegypti.

Sinais e Sintomas da Chikungunya

Febre acima de 39 graus, de início repentino, e dores intensas nas articulações de pés e mãos - dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer, também, dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas.

Prevenção

Ainda não existe vacina ou medicamentos contra Chikungunya. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, proporciona alguma proteção às picadas e podem ser adotadas principalmente durante surtos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. Mosquiteiros proporcionam boa proteção para aqueles que dormem durante o dia (por exemplo: bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos).

*Com informações Fiocruz e Prefeitura M. Maracaju