Maracaju registra primeira morte por Dengue do Estado

O município de Maracaju registrou a primeira morte pela dengue em 2024 em Mato Grosso do Sul, segundo boletim epidemiológico da doença, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na terça-feira (20). O registro da morte é de uma bebê de apenas 42 dias de vida, que teria contraído outras doenças infecciosas com o quadro agravado em decorrência da dengue.

Segundo informações divulgadas pela Saúde, a bebê era de Maracaju e teve os primeiros sintomas no dia 31 de janeiro. A morte foi registrada no dia 5 de fevereiro e a causa confirmada na semana passada. Ela não tinha nenhuma comorbidade.

O Secretário Municipal de Saúde, Thiago Caminha, lamentou profundamente o ocorrido e reforçou a importância da comunidade ajudar na luta contra a doença e no combate ao mosquito transmissor. Maracaju está intensificando todas as ações de controle, como uso do fumacê em regiões de alto índice de proliferação do ades aegylpy e de casos confirmados da doença.

O último Levantamento de Índice Rápido (Lira) apontou uma média de infestação na cidade em 3.1, o que é considerado extremamente alarmante segundo o Ministério da Saúde. Maracaju tem atualmente, mais de 300 notificações de dengue do janeiro até agora, sendo 119 casos possíveis e 13 confirmados na última semana por exames. No Estado, são mais de mil casos positivos no período.