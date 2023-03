Maracaju sedia mais um evento esportivo nacional: é a Copa do Mundo de Futsal Betmidas Sub-21

Várias equipes do futsal brasileiro estarão esta semana na Arena Poliesportivo de Maracaju participando de mais um evento em caráter nacional: é a Copa Mundo de Futsal Betmidas, sub-21 que estreou ontem (26) e segue até o próximo domingo, 02 de abril.

A expectativa é de grande público em todos os dias de jogos, reunindo os amantes do esportes e toda a comunidade. Equipes reconhecidas no Futsal Nacional estarão no município acompanhando e participando dos jogos. A transmissão das principais partidas será pelo canal SportTV, da Rede Globo, além de transmissão pelos canais do Youtube e de streaming.

Estarão em Maracaju 13 equipes disputando a etapa nacional sub-21: Juventude, Schekinah, Vasco da Gama, Criciúma, Acel, Jaraguá, Apaff, Indaiatuba, Magnus, Pato, São José, Brasília e OAC. O evento conta com parceria da Prefeitura de Maracaju, da Confederação Nacional de Futsal, do Governo do Estado e outras instituições.