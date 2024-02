Maracaju volta a registrar Covid e na primeira semana de fevereiro são 25 casos confirmados

Desde o início do ano até agora, o município de Maracaju, no Centro-Oeste do Estado, já registra duas mortes em decorrência da Covid. São 125 mortes de 2020 até o início de 2024. E na primeira semana de fevereiro, foram registrados mais 25 casos positivos da doença, com mais 17 pessoas cumprindo isolamento domiciliar.

A Secretaria Municipal de Saúde intensifica as ações de combate e de prevenção, e orienta o atendimento nos postos de saúde, tanto para consulta médica quanto para a realização de testes e exames. Em caso de confirmação da Covid é preciso respeitar o período de isolamento, o uso da máscara e a lavagem frequente das mãos.

Ao apresentar qualquer sintoma, como febre, dor de cabeça e tosse, a Secretaria de Saúde também alerta para os cuidados básicos de biossegurança. É importante manter esses cuidados para se evitar a contágio e o surgimento de mais casos de Covid no município.

De 2020 até agora, Maracaju também registra mais de 53 mil notificações e mais de 14 mil casos que foram confirmados de Covid.