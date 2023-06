Maracaju volta receber inseticida para o controle do mosquito Aedes Aegypti

Depis de meses sem o produtor, a Prefeitura de Maracaju por meio da Secretaria de Saúde, retomou o uso do chamado “veículo fumacê” nos bairros da cidade. Essa ação é importante para o controle e diminuição dos focos do mosquito e está ocorrendo de forma programada e com base nos dados do LIRAa e também do Ovitrampas, justamente apontando onde há maior incidência do Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como a Dengue, Zika vírus e Chikungunya.

De acordo com Thiago Olegário Caminha, Secretário Municipal de Saúde, a aplicação do inseticida deve durar aproximadamente 20 dias, dependendo dos fatores climáticos como, chuva e vento forte que atrapalham o trabalho. Também reforçou que ao ouvirem a passagem do fumacê, os moradores deixem portas e janelas abertas.

Sobre o projeto Ovitrampas

O Projeto de Implantação da Vigilância Entomológica utilizando armadilhas de oviposição (ovitrampas) é um projeto do Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, Governo do Estado e 12 municípios. Foram instaladas armadilhas chamadas ovitrampas, para monitorar a infestação do Aedes aegypti, essas armadilhas são vasos de plantas com um atrativo e uma palheta de Eucatex onde o mosquito vai depositar seus ovos.

Dentro de 7 dias houve o recolhimento e a contagem dos ovos para identificar as áreas com maior infestação do Aedes aegypti.

A “Ovitrampa” também é uma forma de combate ao Aedes, porque o mosquito vai sempre preferir depositar seus ovos na armadilha, ao invés de outro recipiente com água, isso porque na armadilha terá um composto de água e levedo de cerveja, que é um atrativo para a fêmea. Foram instaladas em Maracaju, 200 (duzentos) Ovitrampas. Foram 41 (quarenta e um) Ovitrampas positivas e retirados 865 (Oitocentos e sessenta e cinco) ovos de Aedes aegypti do meio ambiente.

*Com informações da Prefeitura M. Maracaju