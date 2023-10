Marca brasileira promete embalagens biodegradáveis, compostáveis e cheias de estilo

Nós Chefs estamos aqui para apresentar outras formas de vivenciar a gastronomia, apresentando uma culinária com identidade, com valorização cultural e também precisamos estar atentos às questões ecológicas.

Por isso, hoje quero falar sobre as embalagens biodegradáveis e compostáveis que são uma alternativa para colaborar com a redução de embalagens feitas de plástico convencional a partir do petróleo, um problema sério, que vem sendo cada vez mais tema de discussões, inclusive ligados à crise climática.

Conheci recentemente a marca eeCoo Sustentabilidade, uma empresa brasileira, pioneira no segmento de BIO embalagens, nascida em Goiânia e que há 12 anos comercializa seus produtos para todo o Brasil, oferecendo soluções sustentáveis para negócios que queiram ter impacto positivo na sociedade por meio da redução dos seus resíduos sólidos.

Continue Lendo...

Estes produtos são uma tendência, pois apoia e ajuda a substituir as embalagens de alimentos feitas de plástico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E não é porque é um produto de uso único, mesmo sendo biodegradáveis e compostáveis, que elas não são resistentes, pelo contrário, além de fazer a função do armazenamento do alimento, elas ainda são bonitas, valorizando as cores e sabores dos alimentos, com um desenho bem traçado e o mais importante, com menor pegada ambiental.

Principalmente em eventos, quando mais demandamos de produtos descartáveis, é importante que façamos essa troca pelo uso de bio embalagens!

Ambos são feitos de fontes naturais renováveis e por isso são menos prejudiais ao meio ambiente.

Para quem se interessou e quer conhecer e saber mais sobre a eeCoo e suas embalagens sigam eles nas redes.

Um abraço, do Chef Paulo Machado.

Nosso Instagram, LinkedIn, Facebook ou YouTube @eecoobrasil