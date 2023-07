A advogada Luana Ruiz participou do CBN Agro deste sábado (8), e falou sobre a importância do Marco Temporal para a população brasileira, economia e direito a propriedade.

Durante a entrevista, Luana comentou o trâmite do projeto sobre o Marco Temporal no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. Confira a entrevista na íntegra: