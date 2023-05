Maternidade e profissionalismo deixam de ser tabu

Neste sábado (20), Juliana Gambim e Zé Marques batem um papo sobre o universo feminino no CBN Festas e Eventos. Desde a infância, fabricando roupas para bonecas, Juliana sempre esteve envolvida com universo da moda.

Inserida no mundo feminino, Juliana participou do programa Sebrae Delas - originado em Mato Grosso do Sul - dando consultoria para empresas geridas por mulheres. Hoje, ela da dicas sobre a maternidade e o mundo profissional na Coluna Universo Feminino de segunda a sexta-feira na Rádio CBN.

Confira o CBN Festas e Eventos deste sábado na íntegra: