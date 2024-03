Mato Grosso do Sul alcança US$ 1.32 bilhão em exportações no primeiro bimestre de 2024

Nos primeiros dois meses de 2024, Mato Grosso do Sul registrou um volume significativo de exportações, totalizando US$ 1.319.469.926, de acordo com a análise apresentada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) em sua Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada recentemente. Esse montante representa um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ao mesmo tempo, as importações registraram uma redução de 10,5%, diminuindo de US$ 539.209.471 para US$ 482.558.167 nos primeiros dois meses de 2024 em comparação com o ano anterior. Essa mudança resultou em um superávit de US$ 836.911.759 para o estado, um aumento considerável de 62,1% em relação ao superávit do primeiro bimestre de 2023.

O relatório destaca a celulose como o produto líder em volume e valor de exportação, com 668.466 toneladas e US$ 290.854.055, respectivamente, representando uma mudança em relação ao ano anterior, quando o milho ocupava a primeira posição. Além disso, a China permanece como o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, aumentando sua participação nas exportações para 38,66%.

Quanto aos destinos das exportações, os portos de Paranaguá (PR) e Santos (SP) continuam sendo os principais, enquanto o porto de São Francisco do Sul (SC) viu um aumento significativo em sua participação. Este movimento pode ser atribuído, em parte, à concentração do embarque de soja em Paranaguá e de celulose em Santos.

Em análise, o secretário Jaime Verruck destaca não apenas o aumento nas exportações, mas também os investimentos e mudanças na logística que estão impulsionando a dinâmica do comércio exterior do estado.



*Com informações da Semadesc/MS