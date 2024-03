Mato Grosso do Sul atinge 58% da área colhida da safra de soja 23/24

Até 1º de março, Mato Grosso do Sul teve 58% da área plantada da safra de soja 23/24 colhida, segundo dados da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS). Apesar do avanço na colheita, o cenário é considerado complicado por especialistas. O coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta participou do CBN Agro deste sábado (9) e afirmou que o estado possui quatro tipos diferentes de lavouras definidas no periodo escolhido de plantio.

Ainda de acordo com Balta, a fase atual da colheita tem produtividade maior em comparação com a primneira fase, devido às condições climáticasd do estado. Confira a entrevista completa.